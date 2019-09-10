Альбина Джанабаева назвала причины ухода от Константина Меладзе

О том, что певица Альбина Джанабаева больше не работает с продюсером Константином Меладзе стало известно буквально на прошлой неделе. Однако, как оказалось, разрыв деловых отношений произошел еще год назад. Об этом бывшая солистка группы «ВИА Гра» рассказала в эфире утреннего шоу «Русские Перцы», которое выходит на «Русском Радио». Джанабаева пояснила, что просто озвучила давно свершившийся факт.

«Константин Меладзе являлся моим продюсером, когда я была участницей группы «ВИА Гра». С тех пор наши отношения весьма доверительные. Но продюсировать меня в полной мере как самостоятельную артистку он не может», — сказала певица о причинах своего решения разорвать контракт с братом мужа.

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По ее словам, Константин не мог уделять ей столько времени и внимания, сколько это требовалось, поскольку очень занят другими проектами, группами и исполнителями. Сейчас она сотрудничает с другой продюсерской компанией, и Валерий Меладзе полностью поддержал ее выбор.

«При этом наши человеческие отношения с Константином не испортились, мы нередко встречаемся за общим столом и общаемся хорошо», — заверила Альбина.

Звезда подчеркнула, что хочет, чтобы у ее поклонников было правильное представление о ее жизни сегодня. Также она посоветовала фанатам не бояться решительно менять свою жизнь.

Ранее Джанабаева писала, что у нее вышла новая песня «Такая, как есть». По ее словам, новинка, а также дальнейшие фотосъемки, интервью, обложки — все это будет при сотрудничестве с менеджмент-компанией Goldenlook.

Напомним, летом певица и Валерий Меладзе отдыхали вдвоем во Франции. У пары растет сын Константин, которому в феврале исполнилось уже 15 лет. Недавно гордая мама опубликовала фото с ним у себя в Instagram.