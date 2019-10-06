Альбина Джанабаева показала модный образ в коже

Альбина Джанабаева часто радует поклонников своими новыми профессиональными снимками в новых образах. Чаще всего звезда верна женственной классике — каблуки, струящиеся платья, локоны.

Но на этот раз супруга Валерия Меладзе решила попробовать нечто новое. Она поздравила своих фолловеров с первым снегом и выложила фото, на котором позировала в кожаном пиджаке.

Дополнить образ Джанабаева решила модной укладкой, так называемой wet look, для которой корни волос «зализываются» назад при помощи большого количества укладочного средства. Кроме того, певица сделала весьма необычные ярко-розовые стрелки.

«С первым снегом, москвичи….как и планировала, суббота плавно перешла в воскресенье», — написала Альбина.

Поклонники отметили, что звезда выглядит просто прекрасно и ей очень идет такое сочетание.

«Какой эффектный макияж», «розовые стрелки на голубые глаза, мм», «вы просто светитесь, Альбина», — написали в комментариях.