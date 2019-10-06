НОВОСТИ

Альбина Джанабаева показала модный образ в коже

Певица выбрала необычный яркий макияж.

Альбина Джанабаева показала модный образ в коже
Фото: Globallookpress.com

Альбина Джанабаева часто радует поклонников своими новыми профессиональными снимками в новых образах. Чаще всего звезда верна женственной классике — каблуки, струящиеся платья, локоны.

Но на этот раз супруга Валерия Меладзе решила попробовать нечто новое. Она поздравила своих фолловеров с первым снегом и выложила фото, на котором позировала в кожаном пиджаке.

Дополнить образ Джанабаева решила модной укладкой, так называемой wet look, для которой корни волос «зализываются» назад при помощи большого количества укладочного средства. Кроме того, певица сделала весьма необычные ярко-розовые стрелки.

«С первым снегом, москвичи….как и планировала, суббота плавно перешла в воскресенье», — написала Альбина.

Поклонники отметили, что звезда выглядит просто прекрасно и ей очень идет такое сочетание.

«Какой эффектный макияж», «розовые стрелки на голубые глаза, мм», «вы просто светитесь, Альбина», — написали в комментариях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Альбина Джанабаевакожаный пиджакмакияжмода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Альбина Джанабаева показала модный образ в коже
Интересно?
Поделись с друзьями: