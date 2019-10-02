«Выкинуть все, что отжило»: Джанабаева объяснила, почему почистила свой Instagram

Певица заверила, что ее никто не обидел, но пост звезды встревожил ее поклонников.

Альбина Джанабаева активно ведет соцсети и старается быть на связи с поклонниками. Однако в последнее время она часто удивляет своих фанатов. Осенью артистка объявила, что перестала работать с братом своего мужа Константином Меладзе. Она объяснила, что продюсер не может заниматься ей как самостоятельной артисткой, поэтому она решила начать новый виток в карьере. А позже звезда удалила все свои публикации в Instagram.

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Поклонники были обеспокоены таким поступком. Некоторые даже предположили, что аккаунт Альбины взломали мошенники. Однако спустя несколько дней певица вышла на связь и объяснила, что произошло. Она сразу извинилась перед теми, кто потерял ее. Артистка отметила, что сама ведет свою страничку.

«Хочу развеять ваши волнения, меня никто не обидел», — заявила Джанабаева.

Она рассказала об «умниках», которые раздают ненужные советы и дала понять, что они ей не нравятся.

«Несколько дней назад я решила почистить свои публикации и увлеклась…. я все удалила….» — оправдалась звезда.

Она ждала каких-то эмоций от проделанной работы, но в итоге ничего не почувствовала. «И знаете, ничего не произошло и жизнь продолжается. Слава Богу рядом моя семья, люди которых я люблю и которые любят меня, а всё остальное — домыслы, умозаключения и пустые разговоры», — поведала певица. Она подчеркнула, что у нее наступила осознанная пауза. «А ещё, осень — время привести в порядок свои „шкафы“ и выкинуть все, что отжило», — добавила Альбина.

К посту звезда добавила снимок, на котором позирует в черном кожаном плаще. Одни поклонники были обеспокоены ее словами, а другие обрадовались тому, что артистка вернулась в соцсети. Они также отметили, что Джанабаева потрясающе выглядит. Фанаты надеются, что все плохое, что переживает она из-за хейтеров или других людей, забудется и она снова будет счастлива.

А вы как считаете, что повлияло на поступок Альбины?