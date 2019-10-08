Жена Павла Прилучного ходит по дому в костюме единорога

К зиме Агата Муцениеце решила обновить домашний гардероб. По словам жены Павла Прилучного, она уже готова к наступлению зимы и заморозков. Так, актриса купила себе стилизованный утепленный костюм единорога. Знаменитость устроила импровизированную фотосессию в их с Павлом особняке, продемонстрировав поклонникам обновку.

«В первый снег, можно и так одеться… Ну или Ваше название к фото?!» — обратилась к подписчикам Агата.

Муцениеце не только снимается в кино, ведет личный Instagram, занимается детьми, когда ее муж отправляется в киноэкспедиции, но также размещает на YouTube-канале свежие ролики семейного проекта «Прилучные будни», рассказывая верным почитателям о самом личном: любимом супруге и успехах маленьких наследников — шестилетнего Тимофея и трехлетней Мии.

Еще прошлой зимой в прессе появилась информация о том, что Павел и Агата переживают непростые времена: якобы подруга Муцениеце была вынуждена вызвать в дом артистов полицию, так как Прилучный поднял на жену руку. Сама актриса утверждает, что журналисты и раньше придумывали о них с Пашей разные небылицы. Агата вспомнила, как репортеры приписывали ей третью беременность, заметив, что ее фигура немного округлилась.