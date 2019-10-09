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Заговорившая о фигуре Толкалина рассказала о своем питании

41-летняя актриса предпочитает не завтракать по утрам.

Заговорившая о фигуре Толкалина рассказала о своем питании
Любовь Толкалина с дочкой Машей (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Любовь Толкалина раскрыла свой секрет стройности, сославшись на завет ныне покойной Людмилы Гурченко. По словам актриса, она не сомневается в том, что глядя на нее, многие люди искренне полагают, будто она питается одними еловыми иголками и ест не больше двух раз в неделю. Экс-возлюбленная Егора Кончаловского предпочитает не завтракать по утрам, позволяя себе выпить чай с медом. А обед, по мнению знаменитости, должен быть основательным и питательным.

«Обед мой главный прием пищи и частенько единственный», — приводит 7days.ru слова Толкалиной.

Актриса не скрывает: вопросом поддержания фигуры она уже давно не задается.

«Вспоминаю слова Людмилы Гурченко: «Организм не гармонь — похудею — потолстею… Надо держать себя в руках». Я не ем мясо уже 10 лет и стараюсь бегать по утрам», — добавила Любовь.

Спортом, по словам артистки, она занимается отнюдь не для похудения. Уже не первый год бывшая возлюбленная Кончаловского отдает предпочтение йоге. Так как без специальных упражнений у знаменитости возобновляются боли в шее и спине. По словам Толкалиной, она абсолютно не переживает из-за каких-то возрастных изменений. Утверждая, что уход за собой нужно начать именно с сердца, иначе никакая косметика уже не поможет.

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Тэги:

диета звездЕгор КончаловскийИдеальная фигураЛюбовь Толкалинаспорт и похудение
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Заговорившая о фигуре Толкалина рассказала о своем питании
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