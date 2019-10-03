Семейная идиллия: Рудковская и Плющенко поцеловались на балконе отеля в Риме

Продюсер и ее возлюбленный остановились в президентском номере, где снималась Одри Хепбёрн в картине «Римские каникулы».

Яна Рудковская обожает устраивает красивые завтрака и всячески радовать близких. Так еще недавно она собирала яблоки с шестилетним сыном в своем саду в Подмосковье, а теперь уже кормит его изысканными блюдами в Италии. Но туда она приехала, чтобы поддержать мужа Евгения Плющенко, который скоро представит в Риме свое шоу Opera on ice. А пока вся звездная семья наслаждается красивыми видами и отдыхом.

В соцсети Рудковская выложила трогательное видео. Она показала, какой вид открывается с балкона ее президентского номера. Более того, светская львица облачилась в светлую футболку с принтом и легкую юбку макси. В таком романтическом образе она поцеловалась с супругом прямо на балконе. А потом Яна и Евгений по очереди поцеловали своего сына.

«Ну а именно в этом президентском номере снималась Одри Хепбёрн в своих „Римских каникулах“», — похвасталась продюсер.

Некоторые поклонники восхитились трогательными кадрами и семейной идиллией. «Когда в Семье хорошая атмосфера и ребёнок счастлив», «Какие милые», «Красивый номер, обалденный вид», «Уж, ты бо-ожечки! Так мило!», «Вау! Какие волшебные моменты Вашей жизни! Всё, как в сказке!» — прокомментировали пост подписчики. А некоторые разглядели изменения в фигуре Рудковской. Они заподозрили, что она ждет ребенка.

Ранее и Плющенко и Саша заявляли, что мечтают о пополнении в семье. Гном Гномыч, как ласково в семье называют сына светской львицы, хочет иметь сестренку. Однако пока Яна никаких официальных заявлений о беременности не делала.

А вы отдыхали в Риме?