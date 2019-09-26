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Евгения Плющенко обвинили в нарушении ПДД

Подписчиков его блога возмутило то, что фигурист во время управления автомобилем усадил на колени маленького сына.

Евгения Плющенко обвинили в нарушении ПДД
Евгений Плющенко с сыном Сашей. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Евгений Плющенко поделился со своими подписчиками видеороликом о том, как он вместе с семьей проводит выходные. На видео фигурист, одетый в камуфляж, ведет автомобиль. При этом на руках у него шестилетний сын Саша. За кадром Яна Рудковская задает вопросы Гном Гномычу. 

«Куда мы едем?» — спрашивает продюсер и супруга Плющенко. «По грибы. С ножом», — отвечает Саша. Мальчик заявляет, что умеет различать грибы. Однако на вопросы мамы о том, что он больше любит — грибной суп или картошку с грибами, ребенок отвечает, что грибы не любит вовсе. 

Несмотря на забавное видео, подписчики Плющенко обратили внимание на другой факт.  Их возмутил тот факт, что ребенок сидит на коленях у отца, который в этот момент управляет машиной. «Нельзя за руль сажать ребенка, одного уже оштрафовали за видео», — заметил один подписчик. «Вы классные! Но в любой другой стране мира вас бы оштрафовали за то, что ребёнок на коленях за рулём. Будьте бдительны и удачной грибной охоты!» — заметила другая поклонница Плющенко. 

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Тэги:

Гном ГномычгрибыЕвгений ПлющекоЯна Рудковская
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Евгения Плющенко обвинили в нарушении ПДД
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