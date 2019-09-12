ЗВЕЗДЫ

Рудковская и Плющенко отметили оловянную свадьбу

С десятилетием заключения брака Яну и Евгения поздравили звездные друзья пары.

Рудковская и Плющенко отметили оловянную свадьбу
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

12 сентября в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко – дата особая, даже судьбоносная. Именно с нее начался официальный отсчет семейных отношений двух звезд: олимпийского чемпиона и продюсера.

В этом году супруги отмечают оловянную свадьбу – 10 лет совместной жизни. Поэтому поводу на своей странице в социальной сети Instagram Яна опубликовала праздничный пост.

«10 лет со дня нашей свадьбы и 12 лет вместе», — написала она под совместным романтическим портретом с Евгением.

В комментариях супругов с годовщиной свадьбы поздравили их звездные коллеги.

«Как же время летит!!! Поздравляем вас, дорогие наши!» — пишет Валерия.

«Уже 10! Как вчера. Поздравляю вас», — вторит ей Лера Кудрявцева.

Свои поздравления также оставили Анита Цой, Наталья Ким и Александр Кержаков.

Кстати, Яна и Евгений не скрывают нежного отношения друг к другу на публике. Они счастливы – и с радостью это показывают окружающим. Недавно, например, Рудковская назвала Плющенко «любовью всей жизни». Напомним, что 6 января 2013 года Яна преподнесла супругу чудесный подарок на Рождество: родила сына Сашу. Теперь шестилетний Гном Гномыч благодаря родителям и своему трудолюбию почти также популярен, как и его звездные родители.

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Рудковская и Плющенко отметили оловянную свадьбу
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