Казанова выбрала баклажановые леггинсы для студийной фотосъёмки

37-летняя Сати Казанова приняла участие в новой студийной фотосессии. Перед объективом фотокамеры экс-солистка группы «Фабрика» предстала в дизайнерском жакете, баклажановых леггинсах и туфлях-лодочках лимонного оттенка. Девушка отказалась от аксессуаров, оставив свои длинные локоны распущенными.

«А как вы ходите за хлебушком?!» — обратилась к подписчикам певица, составив осенний образ.

К слову, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, оценивая гардероб Сати Казановой, подметил, что девушка не привыкла экономить на своих нарядах.

Кроме того, историк моды сделал комплимент исполнительнице, заявив, что она хороша собой, обладает стройной фигурой, длинными ногами — иными словами, модельной внешностью.

По мнению Васильева, после своего ухода из девичьего коллектива Сати стала выглядеть скромнее, а ее имидж изменился в лучшую сторону.

«Образ северокавказской дивы ей подходит гораздо больше, и его нужно эксплуатировать по полной программе», — приводит 7days.ru слова историка моды.

Соведущий Эвелины Хромченко посоветовал артистке сохранить любовь к длинным платьям, серому цвету, бархатным вещам и этническим украшениям — ожерельям и серьгам.