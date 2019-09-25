«Скоро обвинят в беременности»: Кожевникова отказалась от диеты в Париже

34-летняя Мария Кожевникова проводит сентябрьские каникулы во Франции. На личной страничке в Instagram многодетная актриса опубликовала свежий кадр, посетовав на то, что в скором времени подписчики в очередной раз заподозрят ее в несуществующей беременности из-за того, что она перестала придерживаться диеты и привычного режима. По словам Марии, она не может отказать себе в любимых лакомствах и деликатесах.

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«Прекрасный вечер в Париже!! Скоро меня обвинят в очередной беременности… Здесь очень вкусно и ничего, прямо совсем ничего не могу с собой сделать!! Признаюсь, я обжора и гори весь режим…Поддерживаете?!» — обратилась к поклонникам актриса.

Свой свежий пост знаменитость сопроводила понравившимся кадром из недавней импровизированной фотосессии. На снимке Мария предстала в белом брючном костюме, отдав предпочтение монохромному стилю. Свой образ актриса дополнила алой помадой и красными босоножками, выбрав этот цвет в качестве контрастного акцента.

Напомним, что Мария Кожевникова воспитывает сыновей: пятилетнего сына Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия. По словам актрисы, за третью беременность она набрала около двадцати семи килограммов.