ЗВЕЗДЫ

«Скоро обвинят в беременности»: Кожевникова отказалась от диеты в Париже

Актриса приняла участие в новой фотосессии, отдав предпочтение монохромному стилю.

«Скоро обвинят в беременности»: Кожевникова отказалась от диеты в Париже
Мария Кожевникова (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Мария Кожевникова проводит сентябрьские каникулы во Франции. На личной страничке в Instagram многодетная актриса опубликовала свежий кадр, посетовав на то, что в скором времени подписчики в очередной раз заподозрят ее в несуществующей беременности из-за того, что она перестала придерживаться диеты и привычного режима. По словам Марии, она не может отказать себе в любимых лакомствах и деликатесах.

«Прекрасный вечер в Париже!! Скоро меня обвинят в очередной беременности… Здесь очень вкусно и ничего, прямо совсем ничего не могу с собой сделать!! Признаюсь, я обжора и гори весь режим…Поддерживаете?!» — обратилась к поклонникам актриса.

Свой свежий пост знаменитость сопроводила понравившимся кадром из недавней импровизированной фотосессии. На снимке Мария предстала в белом брючном костюме, отдав предпочтение монохромному стилю. Свой образ актриса дополнила алой помадой и красными босоножками, выбрав этот цвет в качестве контрастного акцента.

Напомним, что Мария Кожевникова воспитывает сыновей: пятилетнего сына Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия. По словам актрисы, за третью беременность она набрала около двадцати семи килограммов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильИдеальная фигураМария Кожевниковамодамода и стильМонохром
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Скоро обвинят в беременности»: Кожевникова отказалась от диеты в Париже
Интересно?
Поделись с друзьями: