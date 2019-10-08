Звездный стиль

Бондарчук в розовом платье-макси пришла на свадьбу друзей в Италии

Светская львица появилась на торжестве со своим возлюбленным.

Бондарчук в розовом платье-макси пришла на свадьбу друзей в Италии
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com

В сентября Федор Бондарчук сыграл свадьбу со своей избранницей Паулиной Андреевой. А вот его бывшая супруга Светлана пока не торопится снова идти под венец. Уже около года она встречается с Сергеем Харченко. Они много времени проводят вместе и не стесняются демонстрировать нежные чувства друг к другу. На свадьбе Ксении Собчак светская львица поймала букет невесты. Теперь поклонники ждут, когда она наденет свадебный наряд.

Но похоже, что Светлана намерена сначала выдать замуж всех своих подруг. Накануне она приехала в Италию. Как оказалось, там устроили красивое свадебное торжество Сергей Семак, который во второй раз взял в жены девушку по имени Анна. «Тут больше детей, чем взрослых. Причем часть детей молодоженов», — отметила Бондарчук. Сама она пришла на праздник со своим возлюбленным.

Для такого особенного дня светская львица выбрала нежно-розовое атласное платье в пол. Волосы она собрала в пучок, а также дополнила образ нюдовым макияжем. Бизнесвумен выглядела очень элегантно. К слову, невеста тоже отдала предпочтение минимализму, облачившись в белое платье без кружев, страз и оборок.

Фото: instagram.com/a030aa/

В соцсети Светлана поделилась видео, на котором запечатлена с Анной Семак и подружками невесты. Фотограф отметил, что виновница торжества не бросала заветный букет. «Поймали все», — загадочно написала в комментариях Бондарчук.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Они отметили, что и цвет и фасон платья ей очень идут. «У вас прекрасный вкус. И вы очень мило выглядите», «Какие все красивые и какие все блондинки!», «Красивое платье», «Как вам идет», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно появились слухи, что Светлана ждет ребенка. Поклонники разглядели у нее изменения в фигуре.

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звездные романыЗвездный стильМодные трендыСветлана Бондарчук
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Бондарчук в розовом платье-макси пришла на свадьбу друзей в Италии
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