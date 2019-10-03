Светлану Бондарчук в облегающей сорочке заподозрили в беременности

Светлана Бондарчук тщательно следит за своей фигурой. Она занимается не только спортом, но и йогой. В 50 лет светская львица можно позволить себе любой образ. Она часто участвует в фотосессиях, демонстрируя стильные «луки». Со своими поклонниками модель старается быть открытой. Так, на днях она опубликовала снимок, который сделала перед сном в спальне.

В кадре Светлана позирует у зеркала в шелковой сорочке. Она еще не смыл макияж, но собрала волосы в гульку. «Две ночи снились ужастики. Сегодня можно волшебный сон», — написала светская львица.

Но поклонники обратили внимание на изменения в ее фигуре. Они разглядели у нее выпирающий живот. Это спровоцировало слухи, что Бондарчук ждет ребенка. «Пузо что ли?», «Вас можно поздравить?», «Беременная! Ура!», «Кажется грядет пополнение», — стали писать подписчики в комментариях. Однако светская львица не стала реагировать на домыслы фанатов.

Напомним, что в сентябре она поймала букет невесты на свадьбе Ксении Собчак. Теперь многие ждут, что Светлана сыграет свадьбу со своим возлюбленным. Бизнесвумен уже около года встречается с Сергеем Харченко. Предыдущий ее роман с фотографом Сергеем Табуновым завершился очень быстро. Отметим, что от первого брака с Федором Бондарчуком у нее есть двое детей: сын Сергей и дочь Варвара.