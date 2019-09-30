Шейк и ее дочка примерили одинаковые ободки с ушками «единорога» на прогулке

Все лето в обществе обсуждали слухи о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Модель предпочитает не говорить о своей личной жизни, но тот факт, что она переехала жить в Нью-Йорк и больше не выходит в свет вместе с актером, только подтверждают распространившуюся информация. Не так давно девушка вернулась из поездки. Она побывала в Лондоне и Милане, где приняла участие в модных показах. В это время за их дочерью Леей приглядывал Купер.

А в середине сентября Шейк вернулась к своим материнским обязанностям. Теперь почти каждую неделю модель попадается на глаза папарацци, когда гуляет с крохой. Ранее в Сеть попали снимки, на которых наследница модели запечатлена в платье с персонажами из русского мультика «Маша и медведь». Фанаты девушки восхитились тем, что Лея любит отечественные мультики, хоть и живет в США. По всей видимости, модель прививает ей любовь к своим корням.

А на днях Ирина вновь отправилась на прогулку с дочкой. На этот раз она была облачена в джинсовый костюм и массивные ботинки, а вот ее голову украшал розовый ободок с ушами и гривой единорога. В таком же ободке была и Лея, также облаченная в розовое платье. Она играла с надувным воздушным шариком, сидя в коляске.

Похоже, что ради дочери модель не боится выглядит смешно или немодно. Она вышагивала по улице словно по подиуму и выглядела очень уверенной в себе. Напомним, что ранее Купер в эфире одного из шоу спел несколько русских песен. Тогда актер признался, что ему очень нравится играть с дочерью и смотреть мультфильмы.

А вам понравился новый образ Шейк?