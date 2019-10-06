Звездный стиль

Крус отметилась в Нью-Йорке в сияющем платье с открытыми плечами

Для выхода в свет она примерила наряд Chanel.

Крус отметилась в Нью-Йорке в сияющем платье с открытыми плечами
Испанская актриса Пенелопа Крус Фото: globallookpress.com

Испанская актриса Пенелопа Крус посетила кинофестиваль, который проходит в Нью-Йорке. Супруга Хавьера Бардема представила триллер «Осиная сеть», режиссером которого выступил Оливье Ассайас.

Для появления на красной дорожке фестиваля она выбрала эффектный наряд. Актриса вышла в свет в блестящем платье Chanel из «жидкого металла». Наряд длинны макси с открытыми плечами выгодно подчеркнул ее женственную фигуру. И без того сверкающий образ она дополнила золотым клатчем и массивными серьгами.

Что касается прически и макияжа, то здесь Пенелопа Крус решила обойтись без яркий деталей – свои шикарные волосы она оставила распущенными, а для лица выбрала косметику бежевых оттенков.

45-летняя звезда фильма «Вики Кристина Барселона» после рождения двоих детей продолжает поражать поклонников утонченной фигурой. Нужно сказать, что она не упускает возможность ее показать. К примеру, недавно экс-возлюбленная Тома Круза поучаствовала в фотосессии для глянцевого журнала Tatler. Перед камерой она позировала в откровенном платье с дерзкими разрезами.

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Крус отметилась в Нью-Йорке в сияющем платье с открытыми плечами
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