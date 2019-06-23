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45-летняя Пенелопа Крус снялась в дерзкой фотосессии для Tatler

Актриса похвасталась своей стройной фигурой.

45-летняя Пенелопа Крус снялась в дерзкой фотосессии для Tatler
Пенелопа Крус предстала в дерзком образе / Global Look Press

Пенелопа Крус — звезда европейского и американского кино, счастливая мать и мама двоих детей. При этом в свои 45 лет актриса может похвастаться роскошной фигурой, которую она с удовольствием демонстрирует в различных фотосессиях.

В этот раз Крус стала звездой августовского номера Tatler. Артистка не только украсила обложку издания, но и снялась в откровенной фотосессии для страниц журнала, где она отметилась с интервью.

Пенелопа в этот раз предстала перед поклонникам в весьма дерзком образе. Для фотосъемки ей она примерила черную кожаную куртку Schott NYC, откровенное платье с разрезами и булавками от модного дома Versace, а на обложке актриса появилась в оранжевой тунике Ermanno Scervino с одним рукавом.

Снимки из новой фотосессии уже появились на официальной странице журнала Tatler в соцсети Instagram.

Многие поклонники не смогли обойти вниманием стройную фигуру 45-летней актрисы в комментариях, оставив ей множество комплиментов.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Пенелопа Крус примерила образ Жаклин Кеннеди в необычной фотосессии для Vogue.

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Versaceжурнал Tatlerоткровенная фотосессияПенелопа Крусфотосессия

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45-летняя Пенелопа Крус снялась в дерзкой фотосессии для Tatler
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