Пенелопа Крус и Хавьер Бардем используют «Оскары» в качестве ночников

«Оскар» — одна из самых престижных наград в области кино, и артисты готовы гордиться статуэтками вечно, а иногда придумывают им необычное применение. Актер Хавьер Бардем рассказал на шоу Конана О’Брайена, что они с Пенелопой Крус оборудовали статуэтки лампочками, чтобы благодаря «Оскарам» читать перед сном.

«Мы включаем их и читаем. Кстати, мы читаем очень много книг, потому что это единственный способ напомнить себе, насколько мы хороши, потому что «Оскары» всегда с нами», — рассказал актер.

Хавьер Бардем также поделился, что обязательно ведет вместе со своей женой гостей в спальню, чтобы те смогли оценить их «Оскары». Пенелопа Крус получила статуэтку в 2009 году за роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона», а Хавьера Бардема номинировали годом ранее за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте «Старикам тут не место».