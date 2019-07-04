ЗВЕЗДЫ

Пенелопа Крус признала свою ошибку после первых родов

Актриса считает, что пришла к осознанному материнству только с рождением второго ребенка.

Пенелопа Крус признала свою ошибку после первых родов
Пенелопа Крус Фото: Globallookpress.com

Знаменитая испанская и голливудская актриса Пенелопа Крус замужем за коллегой Хавьером Бордемом и растит двоих детей Лео и Луну 8 и 5 лет. Со стороны картинка выглядит идеальной, но 45-летняя звезда признается, что без ошибок не обошлось.

Выступая на шоу Гвинет Пелтроу, знаменитость отметила, что она после первых и после вторых родов — это два разных человека. По ее словам, перед первыми родами она ничего по-настоящему не знала о материнстве, что сформировало у нее неверные убеждения.

«Моя голова была переполнена сказками, фильмами, романтическими историями, требованиями общества. Все это повлияло на меня и я возомнила себя супер женщиной», – поделилась Крус.

Она пояснила, что через 12 часов после родов надела высокие каблуки и выписалась из больницы. Это оказалось тяжело, организм полностью не восстановился, но актриса считала, что именно так и следует поступать.

«Сейчас, оглядываясь назад, я не понимаю, кто заставлял меня так издеваться над собой? Кто заставлял взваливать все на себя и заботиться обо всех, будто твоих потребностей нет. Это не имеет ничего общего с феминизмом, я просто не уважала себя, поступая так», – уверена Пенелопа.

Актриса добавила, что после рождения второго ребенка она заявила, что останется в больнице на максимально возможный долгий срок.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременность и родыдети звездПенелопа КруcПенелопа Крузрассуждения о материнствеХавьер Бардем

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пенелопа Крус признала свою ошибку после первых родов
Интересно?
Поделись с друзьями: