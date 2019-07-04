Пенелопа Крус признала свою ошибку после первых родов

Знаменитая испанская и голливудская актриса Пенелопа Крус замужем за коллегой Хавьером Бордемом и растит двоих детей Лео и Луну 8 и 5 лет. Со стороны картинка выглядит идеальной, но 45-летняя звезда признается, что без ошибок не обошлось.

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Выступая на шоу Гвинет Пелтроу, знаменитость отметила, что она после первых и после вторых родов — это два разных человека. По ее словам, перед первыми родами она ничего по-настоящему не знала о материнстве, что сформировало у нее неверные убеждения.

«Моя голова была переполнена сказками, фильмами, романтическими историями, требованиями общества. Все это повлияло на меня и я возомнила себя супер женщиной», – поделилась Крус.

Она пояснила, что через 12 часов после родов надела высокие каблуки и выписалась из больницы. Это оказалось тяжело, организм полностью не восстановился, но актриса считала, что именно так и следует поступать.

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«Сейчас, оглядываясь назад, я не понимаю, кто заставлял меня так издеваться над собой? Кто заставлял взваливать все на себя и заботиться обо всех, будто твоих потребностей нет. Это не имеет ничего общего с феминизмом, я просто не уважала себя, поступая так», – уверена Пенелопа.

Актриса добавила, что после рождения второго ребенка она заявила, что останется в больнице на максимально возможный долгий срок.