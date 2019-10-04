Звездный стиль

Клюкина заинтриговала поклонников видео из свадебной фотосессии

Девушка 4 октября обменяется клятвами со своим избранником на озере Комо.

Клюкина заинтриговала поклонников видео из свадебной фотосессии
Дарья Клюкина. фото: instagram.com/klyukina_d/

Дарья Клюкина в сентябре расписалась в ЗАГСе со своим избранником. Как известно, после окончания шоу «Холостяк» у девушки не сложились отношения с Егором Кридом. Молодые люди не стали ради пиара делать вид, что они пара. А вскоре модель объявила, что встретила свою любовь. Им стал состоятельный мужчина, управляющий директор «Газпром-медиа» Владимир Чопов. Влюбленные решили устроить пышное торжество по случаю свадьбы за границей.

Накануне Дарью заметили на вилле Balbiano у озера Комо. Там шла подготовка к банкету и репетиция церемонии бракосочетания. Влюбленные устроили праздничный ужин перед самым важным днем в жизни. Для этого случая звезда тв-шоу облачилась в платье с отделкой из перьев. Образ она дополнила элегантными босоножками на шпильке с переливающимися камнями. Девушка светилась от счастья.

А утром Клюкина начала приводить себя в порядок. Она прибегла к патчам, чтобы освежить лицо и избавиться от припухлостей под глазами. «Что вы знаете об утре невесты?», — посетовала девушка.

Но также знаменитость похвасталась, что накануне торжества снялась для глянца. Она предстала в изящном свадебном образе. Перед фотографом Дарья позировала в роскошном платье с кружевами и ожерельем из жемчуга.

Также она позировала в длинном платье с глубоким декольте и блестящими вставками. Можно с уверенностью сказать, что, скорее всего, для самого торжества Клюкина припасла самый лучший наряд.

«Сегодня тот самый день», — заинтриговала она поклонников.

Уже ближе к вечеру должны появиться первые фото с самой свадьбы. Подписчикам не терпится узнать, как будет выглядеть Дарья.

А вы смотрели шоу «Холостяк»?

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Дарья КлюкинаДаша Клюкина свадьбаЗвездные свадьбыЗвездный стиль
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Клюкина заинтриговала поклонников видео из свадебной фотосессии
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