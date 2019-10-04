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Дарья Клюкина призналась, что волнуется перед свадьбой

Участница проекта «Холостяк» уже является официальной женой топ-менеджера Владимира Чопова. Но церемония состоится только 4 октября в Италии.  

Дарья Клюкина призналась, что волнуется перед свадьбой
Дарья Клюкина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Дарья Клюкина, которая стала известна благодаря участию в проекте «Холостяк», старается делиться всеми подробностями предстоящей церемонии бракосочетания с Владимиром Чоповым. Ее избранник сделал ей предложение несколько месяцев назад, а 19 сентября пара зарегистрировала брак. 

Однако Владимир и Дарья решили провести свадебную церемонию спустя две недели в солнечной Италии. И, хотя пара уже официально является мужем и женой, Клюкина признается, что волнуется. На своей странице в Instagram она написала: «Даю сейчас свободу переживаниям, но настроилась так, что в день X отпущу эти чувства и буду самой счастливой! Хочу запомнить все до мельчайших подробностей, чтобы потом смаковать их, вспоминая каждую деталь праздника». 

Как пишут СМИ, свадьба действительно будет запоминающейся. Так, по некоторым данным, на торжестве выступят Дима Билан и Кети Топурия. Кроме того, предполагается, что споет и сама невеста. 

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«Холостяк»Дарья КлюкинаИталияСвадьба
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Дарья Клюкина призналась, что волнуется перед свадьбой
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