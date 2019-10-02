Нетребко подчеркнула загар ярким платьем на отдыхе в Майами

Анна Нетребко известна не только благодаря своему выдающему вокалу, но также поклонники обожают ее уникальное чувство стиля. Где бы ни появилась оперная дива, она всегда привлекает к себе внимание. Артистка обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей носить шорты или облачаться в роскошные платья в пол. Осенью она приехала в Нью-Йорк, где успела «выгулять» несколько вечерних платьев, а теперь звезда отдыхает с близкими в Майами.

Для прогулки по городу Нетребко облачилась в яркое платье. Певица успела загореть, а пестрый наряд подчеркнул ее карамельный цвет кожи. Ко всему прочему, платье подчеркнуло талию звезды. Анна дополнила образ оранжевыми сережками и шлепками со змеиным принтом. Волосы она собрала в высокий пучок. Артистка позировала на фоне картин, которые создали уличные художники на домах в Майами.

«Бабочки летают, бабочки», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от красочных снимков и стильного летнего образа оперной дивы. «Я в шоке. Такого шикарного фото не видела давно», «Анна! Вы как всегда неожиданно прекрасны!! Ну просто радуга!», «Продолжаю восхищаться вашими нарядами. И антуражем», «Обожаю ваши образы, смелая, красивая, талантливая!» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, вместе с ней отдыхает не только сын Тьяго, но и родная сестра Наташа. Она успела искупаться в океане и тоже прогуляться с родственницей среди красивых улиц. Для прогулки девушка выбрала полосатый комбинезон. «Везде граффити, street art под открытым небом. Красиво, ярко, красочно, масштабно. Стены обычных домов, заборы, кафе, магазины и даже заводы раскрашены яркими красками местных художников!» — поделилась она впечатлениями.

А вам чей образ понравился больше?