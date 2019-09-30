Нетребко выбрала для прогулок пестрое платье от любимых дизайнеров

Под яркий наряд от известного бренда она подобрала яркую сумочку и платок.

Оперная певица Анна Нетребко все чаще появляется на людях в пестрых ярких нарядах, напоминающих восточные.

Вместе с супругом она часто наведывается всей семьей в Баку, где живет многочисленная родня Юсифа. Здесь оперную диву с ее смуглой кожей и темными волосами отличить от местных восточных красавиц практически невозможно. Анна с удовольствием примеряет платки и цветастые длинные платья и даже посещает мечеть.

Живет Нетребко в основном в Америке и Австрии. Но и здесь в свободное от работы время с удовольствием примеряет яркие наряды. Один из таких певица надела в Майами. В стильном комплекте Dolce & Gabbana сезона-2020 Анна решила продлить бабье лето.