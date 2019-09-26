Новый выход: Нетребко предстала в «гороховом» платье с прозрачными рукавами

Анна Нетребко осенью приехала в Нью-Йорк, где у нее есть собственная квартира и даже своя скамейка в Центральном парке, которую в прошлом году на годовщину отношений ей подарил муж Юсиф Эйвазов. Сейчас супруг оперной певицы гастролирует, но она не скучает, так как компанию ей составляет сестра Наташа. Не так давно артистка сводила родственницу на светский ужин, а потом они отдохнули уже в простой обстановке, устроив пикник на природе.

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Накануне Анна выступила в Метрополитен-опере в спектакле «Макбет». За кулисы она провела свою сестру. У коллеги оперной дивы был день рождения, поэтому после выступления они отпраздновали это событие. Звезда облачилась в элегантное двухслойное платье в мелкий горошек с прозрачными рукавами с разрезами. Наташа предпочла вечернее платье в пол сиреневого цвета с блестками. Примечательно, что ей не удалось перещеголять свою знаменитую сестру.

Многие поклонники считают Нетребко иконой стиля. Она умеет подчеркивать достоинства фигуры и правильно сочетать цвета. Новый образ артистки вызвал восторг у ее поклонников. «Анечка красавица, но сестренка не отстает», «Анна, вы икона стиля», «Ваши наряды и умение их выбирать. Платье потрясающее», «Анна, какой интересный рукав у платья», «Вы великолепны, а платье как хорошо на вас сидит, хоть у сестры наряд и праздничнее», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, потом Анна с сестрой и коллегами отправилась на улицу, где они поздравили именинника, спев песню и размахивая бенгальскими огнями.

А вам чей образ понравился больше всего?