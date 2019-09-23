«Эмми-2019»: Серсея пришла с небрежным пучком, а Арья снова перекрасилась

На красной ковровой дорожке звезды «Игры престолов» блистали в изысканных нарядах и дорогих украшениях.

С персонажами «Игры престолов» миллионы фанатов культовой саги простились еще в мае 2019 года (финальная серия последнего сезона была показана 19 мая. — Прим. ред.), но на церемонии вручения телевизионной премии «Эмми-2019» звезды собрались в полном составе. И, кстати, не зря, ведь на этот раз сериалу достались 12 статуэток. Но давайте рассмотрим наряды Эмилии Кларк, Софи Тернер, Лины Хиди и других актрис.

Эмилия Кларк

Актриса Эмилия Кларк в последнее время часто экспериментировала с прической, стрижкой и цветом волос. Кажется, сейчас она, наконец, нашла идеального стилиста. Длинные русые волосы Кларк идут гораздо больше, чем пересушенный «ежик» цвета блонд.

К наряду тоже нет претензий: фасон подчеркнул достоинства Бурерожденной, а длина макси компенсировала рост. Скептики могут сказать, что слишком уж откровенно. Может и так, но ведь хороша!

Лина Хиди

В актрисе Лине Хиди с трудом можно было узнать деспотичную королеву Серсею Ланнистер. На церемонию «Эмми» она пришла с небрежным пучком, легким макияжем и в платье с цветочным принтом. На первый взгляд наряд кажется просто очаровательным: легкая пышность на счет складок, черный бант у основания декольте и фантастический шлейф, достойный правительницы Вестероса.

Но один минус портит впечатление: плохо обработанные края. Наверное, это задумка дизайнера, которая должна была стать «фишкой» наряда. Произвести впечатление не удалось, так как подол платья явно «пополз». Этот дефект хорошо видно на фото.

Софи Тернер

Исполнительница роли Сансы Старк, актриса Софи Тернер для выходов в свет всегда выбирает эффектные наряды. Церемония вручения премии «Эмми-2019» не стала исключением. Софи появилась в шелковом платье с разрезом нежно-розового оттенка. Образ дополнили серебристые босоножки с тонкими ремешками и массивное колье на шее.

Мэйси Уильямс

Сериальная «сестра» Тернер, актриса Мэйси Уильямс умеет шокировать поклонников: то волосы в розовый окрасит, то в фиолетовый, то такую ультрамодную одежду выберет, что не знаешь, куда бежать. В этот раз Мэйси была сама на себя не похожа.

Она отказалась от цветных волос в пользу натурального окрашивания и вышла на ковровую дорожку в черном платье, расшитом кристаллами. V-образный вырез, длина макси и высокий каблук визуально вытянули силуэт «дюймовочки» Уильямс. Можем только похвалить актрису за этот образ!

Натали Эммануэль

Актриса Натали Эммануэль для ковровой дорожки «Эмми» выбрала лучший наряд из гардероба Миссандеи. Черное платье с полупрозрачной вставкой на лифе, открытой спиной и россыпью кристаллов на юбки А-силуэта отлично подчеркнули бронзовый загар звезды сериала «Игры престолов». Макияж и длинные серьги тоже на высоте. Даже кольцо в носу прекрасно гармонирует с этим образом.

Кэрис Ван Хаутен

Актриса Кэрис Ван Хаутен (исполнительница роли Мелисандры. — Прим. ред.) произвела фурор на церемонии: ее яркий наряд не оставил равнодушными ни поклонников, ни папарацци. Если говорить про крой платья, то он нейтральный. Выделяются, пожалуй, только объемные плечи и очень узкая юбка, из-за которой актрисе было явно неудобно ходить (это хорошо видно на видео. — Прим. ред.). Но главной фишкой стал броский принт в стиле поп-арт. Недурно, но на любителя.

Гвендолин Кристи

Появление актрисы Гвендолин Кристи можно назвать одним из самых эффектных. Она остановила выбор на платье в античном стиле: объемный силуэт, золотистая вышивка. Скажем честно, далеко не все оценили. Выдвигались самые разные версии происхождения наряда — от «перешитой шторы» до одеяния «статуи Свободы». Мол, с таким ростом Гвендолин не хватает факела в руках и оков у ног. Бесспорно, Кристи впечатлила!

Как вам наряды красавиц из «Игры престолов»? Кто понравился, а чей наряд вы считаете, мягко говоря, спорным? Пишите комментарии, нам очень интересно узнать ваше мнение.