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Приколы в Сети: Джон Сноу извиняется за финал «Игры престолов»

Фанаты сериала смонтировали ролик так, словно главный герой произносит пламенную речь о разочаровывающей концовке 8 сезона.

Приколы в Сети: Джон Сноу извиняется за финал «Игры престолов»
Кадр из 8 сезона сериала "Игра престолов"

На Youtube-канале «Eating Things With Famous People» появился фанатский ролик, где Джон Сноу приносит извинения за финал «Игры престолов». Создатели видео использовали кадры из речи главного героя из 8 серии 4 сезона саги. При искусном монтаже получился забавный итог, где главный герой извиняется за последний сезон сериала, разочаровавший многих поклонников.

«Настало время извиниться. Простите, что мы потратили ваше время. Простите, что мы ничему не научились у концовки сериала «Остаться в живых». В этом видео у меня больше реплик, чем в последнем сезоне. Простите меня. Я знаю, что это не имеет смысла», — сказал в ролике Джон Сноу.

По задумке фанатов, вместо павших воинов главные герои сжигают сценарий финала «Игры престолов». Благодаря монтажу Джон Сноу заявил, что бумажный стаканчик Starbucks оказался меньшей из ошибок, которую допустили сценаристы.

«Мне стыдно. Извините, что написали это за шесть дней или около того. Теперь давайте сожжем сценарий восьмого сезона и забудем это навечно», — закончил речь Джон Сноу.

Напомним, финал культового сериала стал одним из самых просматриваемых за всю историю телевидения. При этом миллионы зрителей по всему миру разочаровались в концовке сериала.

Также многие актеры, которые покинули проект раньше, высказывали свое недовольство сценарием задолго до выхода финального сезона. Создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс после завершения съемок признались, что скроются на некоторое время от разъяренной общественности.

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Приколы в Сети: Джон Сноу извиняется за финал «Игры престолов»
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