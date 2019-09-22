Звездный стиль

Шпица пришла на фестиваль «Пилот» в платье бэби-долл с оригинальным принтом

Стильный образ подчеркнул женственность актрисы.

Шпица пришла на фестиваль «Пилот» в платье бэби-долл с оригинальным принтом
Екатерина Шпица /globallookpress.com

Актриса Екатерина Шпица появилась на красной дорожке фестиваля телесериалов «Пилот» в белом платье бэби-долл. Плечи звезды прикрывала светлая кожаная куртка. Чуть позже певица отказалась от верхней одежды, и гости мероприятия увидели ее наряд во всей красе.

Модели бэби-долл с подчеркнутой талией и расширяющейся юбкой в настоящее время на пике популярности. Не случайно английская герцогиня Кейт Миддлтон чаще всего выбирает именно этот стиль. Женственная сущность видна в нем на все 100%, а небольшие изъяны фигуры могут быть скрыты от глаз под струящейся юбкой.

Узкие или слишком широкие бедра в таких моделях публика не разглядит никогда. Впрочем, к Екатерине Шпице это не имеет никакого отношения, актриса обладает точеной фигурой, которая хорошо смотрится в любом наряде.

Нотку дерзости стилю звезды придает оригинальный принт платья. Это одновременно и крупный горох, и клетка. Рисунок обладает практически гипнотическим воздействием, как и туфли, которые выбрала для выхода в свет девушка. Нестандартные, яркие, но классической формы.

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Шпица пришла на фестиваль «Пилот» в платье бэби-долл с оригинальным принтом
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