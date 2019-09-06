Шпица завела знакомство с Марио Касасом на кинопремьере

Звезда сериала «Реальные пацаны» призналась, что не интересовалась раньше творчеством знаменитого актера.

Знаменитый испанский актер Марио Касас приехал в российскую столицу, чтобы представить поклонникам сериал «Влечение», где он исполнил главную роль. После фотоколла артист отправился на премьеру в кинотеатр «Москва».

На красной дорожке мероприятия рядом с красавцем Марио и его сестрой Шейлой оказалась Катерина Шпица. Актрисе удалось завести знакомство с испанцем: он сам протянул ей руку, игриво улыбнувшись.

Как призналась Катерина порталу Teleprogramma.pro, с творчеством Касаса она до сих пор практически не была знакома. Она даже не смотрела его звездный фильм «Три метра над уровнем неба».

«Стыд и позор. Но теперь я посмотрю их точно!» – заверила Шпица.

К слову, сын артистки Герман в начале учебного год отправился в первый класс. Причем школу мама подобрала ребенку русско-испанскую. В беседе с нашим корреспондентом актриса с улыбкой отметила, что это может быть неким знаком судьбы.

«Может, это неспроста, а знак какой-то?» – смеется Катерина.

Напомним, сын у звезды сериала «Реальные пацаны» родился в браке с актером Константином Адаевым. Пара поженилась в 2010 году, но рассталась спустя некоторое время после рождения ребенка.