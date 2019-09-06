НОВОСТИ

Шпица завела знакомство с Марио Касасом на кинопремьере

Звезда сериала «Реальные пацаны» призналась, что не интересовалась раньше творчеством знаменитого актера.

Шпица завела знакомство с Марио Касасом на кинопремьере
Екатерина Шпица, Марио Касас. Фото: globallookpress

Знаменитый испанский актер Марио Касас приехал в российскую столицу, чтобы представить поклонникам сериал «Влечение», где он исполнил главную роль. После фотоколла артист отправился на премьеру в кинотеатр «Москва».

На красной дорожке мероприятия рядом с красавцем Марио и его сестрой Шейлой оказалась Катерина Шпица. Актрисе удалось завести знакомство с испанцем: он сам протянул ей руку, игриво улыбнувшись.

Как призналась Катерина порталу Teleprogramma.pro, с творчеством Касаса она до сих пор практически не была знакома. Она даже не смотрела его звездный фильм «Три метра над уровнем неба».

«Стыд и позор. Но теперь я посмотрю их точно!» – заверила Шпица.

АКТЕР МАРИО КАСАС. ФОТО: TELEPROGRAMMA.PRO/ЛИКА БРАГИНА

К слову, сын артистки Герман в начале учебного год отправился в первый класс. Причем школу мама подобрала ребенку русско-испанскую. В беседе с нашим корреспондентом актриса с улыбкой отметила, что это может быть неким знаком судьбы.

«Может, это неспроста, а знак какой-то?» – смеется Катерина.

Напомним, сын у звезды сериала «Реальные пацаны» родился в браке с актером Константином Адаевым. Пара поженилась в 2010 году, но рассталась спустя некоторое время после рождения ребенка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаКатерина ШпицаМарио КасасПремьера

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шпица завела знакомство с Марио Касасом на кинопремьере
Интересно?
Поделись с друзьями: