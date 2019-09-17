Звездные истории Барановская, Безрукова, Шпица и другие звезды посетили «розовую» вечеринку
Звездные истории

Барановская, Безрукова, Шпица и другие звезды посетили «розовую» вечеринку

Лика Брагина

Звездная вечеринка #Glamour15лет в честь дня рождения известного глянцевого журнала прошла в гастромаркете «Балчуг» у стен Кремля.  

Дресс-код вечера был обозначен как Coctail with pink twist (коктейль с розовым оттенком. — Прим. ред.), и большинству гостей удалось его соблюсти. В глазах рябило от обилия розового цвета всевозможных оттенков и кукольных образов знаменитых красоток. Мария Погребняк, Нюша, Катерина Шпица, Екатерина Одинцова и Жанна Мартиросян выбрали варианты брючных костюмов, причем у Нюши костюм был надет на голое тело. 

Настасья Самбурская. Фото
Настасья Самбурская. Фото: предоставлено организаторами

«Сегодня я в наряде от дизайнера Лилии Литковской, который мне подобрала мой любимый стилист, — рассказала Катерина Шпица. — Хотя розовый цвет я и сама люблю, в моем гардеробе он точно есть. Мне кажется, раньше у понятия гламура был налет некой легкомысленности и поверхностности. Но сейчас он характеризует в девушках понятие стиля, особенно на таких ярких мероприятиях, как сегодня».

Тутта Ларсен. Фото
Тутта Ларсен. Фото: предоставлено организаторами

Правда, у некоторых красавиц оказалось собственное видение розового цвета. Например, Настасья Самбурская пришла в ярко-красном бархатном платье-пальто, дополнив наряд красной же шапочкой. Сама актриса назвала свой образ – костюм стюардессы. В платье точно такого же оттенка, но со страусиными перьями появилась и Наталья Бардо.  

Лукерья Ильяшенко. Фото
Лукерья Ильяшенко. Фото: предоставлено организаторами

А некоторые звезды и вовсе дресс-код проигнорировали. Так, Светлана Устинова, Елена Катина и Мария Шумакова пришли в темных брючных костюмахправда, Мария обыграла свой наряд большим розовым цветком на лацкане пиджака. Юлия Топольницкая в коричневом пиджаке и бежевом платье тоже выделялась среди коллег в розовом: «Так получилось, еду с работы и не успела переодеться. Честно скажу, этот цвет не превалирует среди моих любимых вещей».  

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова. Фото: предоставлено организаторами

Среди прилавков, полных угощений на любой вкус, также были замечены Согдиана, Ирина Безрукова, Артем Качер, Юлианна Караулова, Тина Канделаки, Дарья Клюкина, Надежда Сысоева, Алена Шишкова, Джиган, Зара, Инна Маликова, Регина Бурд и многие другие знаменитости.  

Мария Погребняк. Фото
Мария Погребняк. Фото: предоставлено организаторами

«Для меня идеал гламурной женщины – Рената Литвинова, а среди мужчин – Филипп Киркоров, я его обожаю, — поделилась Юлия Барановская, которая пришла в одном из самых эффектных нарядов вечеринки Мое сегодняшнее платье от Sista – заслуга моей подруги и стилиста по совместительству, которая всегда находит что-то интересное. Сама я абсолютный фанат розового, за что меня раньше даже ругали.

Наталья Бардо. Фото
Наталья Бардо. Фото: предоставлено организаторами

Розовый цвет поднимает мне настроение, и я обожаю все его оттенки

Екатерина Шпица. Фото
Екатерина Шпица. Фото: предоставлено организаторами

Кстати, далеко не каждый может позволить себе носить очень капризный розовый цвет, он ведь как леопард – в шаге от пошлости! А если ты можешь себе это позволить и он тебе идет, значит, ты крутая!». 

Тина Канделаки. Фото
Тина Канделаки. Фото: предоставлено организаторами
Юлия Барановская. Фото
Юлия Барановская. Фото: предоставлено организаторами
Марина Кравец. Фото
Марина Кравец. Фото: предоставлено организаторами
Нюша. Фото
Нюша. Фото: предоставлено организаторами

А вам нравится розовый цвет? Как вы предпочитаете его носить?

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Барановская, Безрукова, Шпица и другие звезды посетили «розовую» вечеринку
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