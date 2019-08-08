59-летняя Вербицкая показала фото в мини-шортах

Телеведущая не забывает о зарядке даже на отдыхе в Камбодже.

Звезда телевидения Лариса Вербицкая сейчас находится в Камбодже, но даже на отдыхе не перестает заниматься зарядкой. И результат потрясающий: у нее точеная фигура. Телеведущая смело надевает мини-шорты — может себе позволить.

59-летняя телеведущая опубликовала в Instagram фото, сделанное во время зарядки. Вербицкая ненавязчиво продемонстрировала гибкость и попутно похвасталась стройными ногами.

По словам Вербицкой, поддерживать себя в хорошей физической форме ей помогают девять упражнений тибетских монахов. Во время зарядки она повторяет их по тридцать раз️.

В этот спортивный комплекс входит энергичное растирание ладоней, затем нужно надавить на глазные яблоки разогретыми ладонями, а потом помассировать уши.

Далее сжать руки в кулачки и провести ими с усилием от подбородка ко лбу. Такую же процедуру с руками и вращательными движениями по часовой стрелке проделать и с животом.

И напоследок, соединить руки в кольцо над головой и вращать ими на расстоянии 3-4 см ото лба к затылку и от левого уха к правому. И аккуратно растерев ступни и голени круговыми движениями и, помассировав точки под коленями с внутренней стороны, закончить гимнастику.

Звезда уверяет, что эти простые упражнения дадут большой запас энергии на весь день.