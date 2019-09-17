Лариса Вербицкая поделилась советами по уходу за лицом

Лариса Вербицкая уже более 30 лет радует своей красотой российских телезрителей, а в профессии она уже почти 40 лет. Но поверить в это, глядя на нее, очень трудно. Ведь 59-летняя Лариса находится в прекрасной физической форме, а на ее лице не найти возрастные морщины.

В ноябре у телеведущей юбилей — 60 лет. В преддверии этой круглой даты она решила ответить в Instagram на многочисленные вопросы своих поклонников, в том числе и о сохранении молодости и красоты.

«Вы меня спрашиваете, как я ухаживаю за лицом. Отвечу: «Каждый день.» Регулярность и правильная техника нанесения — намного важнее марки и стоимости ваших косметических средств», — рассказала Лариса.

По ее убеждению, ежедневное выполнение программы минимум по уходу за кожей дает гораздо более ощутимые результаты, чем авральное посещение косметолога перед праздниками или поездками. Вербицкая пишет, что обязательно очищает кожу утром и вечером. Использует для этого пенки для умывания. Затем протирает лицо тоником, чтобы восстановить ph ( кислотность кожи), и наносит увлажняющий крем.

«Дневной крем наношу не позже чем, за полчаса до выхода на улицу, а зимой не позже чем за час, чтобы тот успел впитаться. Ночной крем использую за час до сна , потому что когда мышцы ещё подвижны, он лучше впитается. В противном случае крем может вызвать отеки особенно вокруг глаз», — предупредила телезвезда своих подписчиц.

Также она рекомендовала использование легкого скраба два раза в неделю, и при уходе за лицом не забывать о шее и зоне декольте.

«Программа максимум: выполнять программу минимум каждый день», — посоветовала Лариса.

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Напомним, в прошлом году 3 сентября Вербицкая поздравила учащихся с началом занятий и опубликовала черно-белый снимок, на котором старшеклассница Лариса первого сентября идет в школу. Пользователи отметили, что телеведущая почти не изменилась с тех времен и осталась такой же молодой и красивой.