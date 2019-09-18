Поклонники Ани Лорак сравнили ее с Ким Кардашян

Ани Лорак продолжает радовать поклонников новыми фотографиями в разных образах. Однако, как оказалось, не всем по душе ее яркая внешность. Недавно певица выложила очередной снимок на своей странице в Instagram и столкнулась с критикой подписчиков.

Лорак сфотографировала на камеру смартфона свое отражение в зеркале. На снимке она предстала в белом банном халате, с укладкой и ярким макияжем. К фотографии звезда добавила короткую надпись: «Доброй ночи».

Многие подписчики обрушились на певицу с критикой ее образа. Так, сразу несколько поклонников отметили схожесть Ани Лорак с американской светской львицей Ким Кардашян. Другие заметили, что певица часто прибегает к цифровой обработке снимков: «Последнее время очень много фотошопа», «Сколько ж можно так дёшево фотошопиться».

Правда, такая реакция последовала не от всех подписчиков. Многие искренне восхищаются красотой певицы: «Каролина молодеет с каждым днем», «Богиня», «Вы ооочень красивы! Не надо сомневаться!!!».