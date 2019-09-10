Лорак предстала в алом комбинезоне клеш с глубоким декольте

Ани Лорак всегда подчеркивает фигуру женственными нарядами. А после развода с мужем в этом году у певицы начался роман с молодым продюсером Егором Глебом. После этого, по мнению поклонников, девушка будто расцвела. Она начала записывать очередной альбом, а также на новых фото артистка каждый раз предстает в смелых и достаточно пикантных образах. А на днях она выступила в Москве.

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В коридорах Кремля Лорак встретила Сергея Лазарева. Им не раз приписывали роман, но сами артисты утверждают, что у них теплые дружеские отношения. На новом совместном фото певица позировала в алом мерцающем комбинезоне с декольте. Волосы она выпрямила, а также сделала вечерний макияж. Лазарев выглядел не менее стильно в черном костюме с принтом.

«Всегда радостно встретить дорогого друга», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от наряда Лорак. Некоторые также вновь начали обсуждать, что девушка очень гармонично смотрится с Сергеем. Не удержался и одарил Каролину ( настоящее имя певицы. — Прим.ред.) комплиментом Игорь Крутой. «Порода!» — написал он. Пользователи Сети тоже отметили красоту знаменитости. «Это нереально шикарно», «Идеальные», «Вы нереальные, крутые, бомба, пушка, не знаю как назвать!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Лорак снялась в новой фотосессии. Она предстала в бежевом платье и алых перчатках. Тогда снимок оценил Лазарев. Он всегда поддерживает свою коллегу и любит общаться с ней по душам.

А вам понравился наряд артистки?