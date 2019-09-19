Звездный стиль

Сара Джессика Паркер облачилась в жемчужное платье с рукавами-фонариками

Звезда «Секса в большом городе» выступила на бизнес-саммите в Нью-Йорке.

Сара Джессика Паркер облачилась в жемчужное платье с рукавами-фонариками
Сара Джессика Паркер. фото: globallookpress.com

Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) остается для поклонников воплощением ее героини Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». К слову, актриса прекрасно справляется со своей задачей. Она, как и ее персонаж, любит туфли и даже открыла свой обувной бутик в Нью-Йорке. Ко всему прочему, женщина всегда выглядит элегантно и облачается в наряды от кутюр, даже если просто идет гулять с дочками.

54-летняя Сара на днях стала гостьей на бизнес-саммите для индивидуальных предпринимателей #BlogHer19 Creators Summit. Даже для такого делового вечера актриса выбрала очень женственный образ. Она предстала в приталенном платье жемчужного цвета. Лаконичный наряд украшали рукава-фонарики. К образу Паркер добавила черные туфли-лодочки и массивный браслет. Свои волосы она, как обычно, уложила в локоны. По неизвестным причинам, наряд звезды был довольно мятым. Впрочем, возможно, дело в самой ткани.

На конференции артистка выступила спикером и дала советы начинающим бизнесменам. Как известно, она не только выпускает обувь, но с недавних пор еще и является виноделом. Джессика начала сотрудничать с новозеландской маркой вин. Она не стала скрывать, что совмещать бизнес с другими занятиями очень непросто.

«Нелегко оставить одну любимую работу, которой вы хотите заниматься, ради другой, не менее интересной работы», — отметила Паркер.

Она также призналась, что обычно старается расслабиться, когда ищет новые идеи для бизнеса. В основном Сара отправляется погулять или слушает классическую музыку. Это ее вдохновляет.

Напомним, что мольбы поклонников были услышаны и в этом году было объявлено, что выйдет продолжение сериала «Секс в большом городе». Правда, в нем не будет сниматься Ким Кэтролл, исполнявшая роль Саманты. Ее персонаж согласно сценарию погибнет.

А вы ждете продолжения сериала?

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Звездный стильСара Джессика ПаркерСериал "Секс в большом городе"
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Сара Джессика Паркер облачилась в жемчужное платье с рукавами-фонариками
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