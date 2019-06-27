Сара Джессика Паркер объяснила «киноляп» с туфлями Кэрри Брэдшоу

Актриса рассказала, почему в одном из эпизодов сериала «Секс в большом городе» на ногах ее героини оказались босоножки разного цвета.

Спустя годы Сара Джессика Паркер раскрыла «тайну» туфель Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».

В одном из эпизодов ее героиня появилась в белом платье с цветочным принтом и босоножках одинакового фасона, но разных цветов — одна туфелька бирюзовая, а другая — цвета вишни.

Многие поклонники сериала долго время полагали, что причиной «киноляпа» стала ошибка художника по костюмам. Однако как выяснилось, эта версия была неверной.

Сара Джессика Паркер в Instagram опубликовала кадр из сериала, где ее героиня идет вместе с Самантой и Мирандой. В комментарии к фото она дала «официальный ответ» на вопрос, который так долго мучил поклонников сериала.

«Вот официальный ответ, который, я уверена одобрит великая и легендарная Патрисия Филд (американский художник по костюмам, стилист и модный дизайнер, лауреат двух премий «Эмми» и номинант на «Оскар», прим ред)», — начала она свой пост.

«У нас было две пары босоножек от Лубутена. Пэт и я выбрали по одной туфле из каждой», — продолжила она.

«Обе пары были такого «вкусного» цвета и обе так гармонировали с платьем! А кроме этого нам просто нравилась каждая из них», — пояснила Паркер.

Она пожелала поклонникам всего наилучшего и выразила надежду, что этот ответ всех удовлетворит.