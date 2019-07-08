Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах на съемках «Секса в большом городе»

Знаменитая американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала о домогательствах, с которыми она столкнулась на съемках «Секса в большом городе». К сожалению, приставания не обошли стороной даже главную звезду такого известного сериала.

Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу не стала называть имен, отметив лишь, что речь идет о «большой знаменитости». 54-летняя актриса призналась, что она не могла дать жесткий отпор мужчине, который позволял себе такое поведение. Поэтому Сара Джессика Паркер обратилась к своему агенту и попросила его разобраться в сложившейся тогда неприятной ситуации.

Представитель актрисы решил ситуацию за несколько часов. «Он сказал команде: «Если так будет продолжаться и дальше, я куплю ей билет в один конец, и она не вернется», — приводит слова звезды кинематографа сайт NPR.

Только после появления движения #MeToo Сара Джессика Паркер начала понимать, с каким количеством случаев неподобающего поведения мужчин она сталкивалась в жизни и в карьере. При этом она добавила, что всегда старается забыть плохое и работать дальше.

Напомним, ранее в Голливуде поднялся настоящий шум после того, как несколько актрис обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. На этой волне зародилось движение #MeToo, участницы которого откровенно рассказывали о подобных неприятных случаях в их жизни.