Звездный стиль

Ким Кардашян показала утягивающее белье с одной штаниной

Модель из ее коллекции предназначена для юбок асимметричного кроя или с высоким разрезом.

Ким Кардашян показала утягивающее белье с одной штаниной
Ким Кардашян/фото: instagram.com/kimkardashian/

Модель, телеведущая и бизнесвумен Ким Кардашян активно рекламирует свою линию утягивающего белья, которое, по ее словам, совершенно незаметно под одеждой. Возможно, на создание собственной линейки исподнего жену Кени Уэста сподвигли случаи, когда журналисты замечали на ней панталоны, выглядывающие из-под юбки.

Чтобы не садиться больше в эту калошу и уберечь от такого конфуза других женщин, Ким предлагает самые разные варианты белья, в том числе с одной штаниной. 

«Это идеально, когда у вас есть платье или юбка с высоким разрезом и вам нужен комфорт и изящность в одежде, как и мне», — рассказала Кардашян.

По ее словам, модель The Solution Short №1 доступна в разных цветах, а также в вариантах для правой и левой ноги.

Напомним, Ким выпустила собственную линейку в июне 2019 года. По ее словам, она 15 лет мечтала об этом и целый год активно работала над осуществлением проекта. Она предлагает белье размеров от XXS до 4XL, а значит, его смогут носить женщины с любыми формами и весом. В коллекции есть как слитные модели, так и раздельные.

Кроме того, в этом году светская львица подала несколько заявок на регистрацию товарного знака «Псалм Уэест» — по имени своего четвертого сына. Под этой маркой она планирует продавать аксессуары для волос, календари, книги, ювелирные изделия, предметы домашнего обихода, детские принадлежности, кукол, одежду и многое другое. Ее старшие дети  Норт, Сейнт и Чикаго также имеют свои торговые марки.

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Ким Кардашяннижнее белье
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Ким Кардашян показала утягивающее белье с одной штаниной
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