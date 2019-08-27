ЗВЕЗДЫ

Ким Кардашян продемонстрировала талию в корсете на обложке глянца

Модель снялась в экстравагантных образах в новой фотосессии.

Ким Кардашян продемонстрировала талию в корсете на обложке глянца
Ким Кардашян. фото: globallookpress.com

Ким Кардашян не зря является самой популярной селебрити в Instagram. На нее подписано 146 миллионов людей. А все потому, что девушка обладает пышными формами, умеет преподнести себя и стильно одевается. Порой она даже идет на жертвы ради красоты. В этом году поразила всех на балу Института костюма Met Gala. Модель была облачена в расшитое бисером «мокрое» платье из латекса со специальным корсетом. Позже она призналась, что носить такой наряд было настоящим мучением.

Похоже, что Ким понравилось демонстрировать осиную талию и пышные бедра. На днях она снялась для сентябрьского выпуска арабского Vogue. Модель украсила сразу три обложки журнала, а также продемонстрировала еще несколько образов в модной фотосессии. Интервью для издания у Кардашян взял ее муж Канье Уэст. Они поговорили о славе и деньгах, учебе на адвоката, отношениях с сестрами, браке и личной жизни.

На главной обложке Ким предстала в платье с атласным топом-корсетом cо вставкой телесного цвета, которое подчеркнуло ее талию и зрительно увеличило бедра. Образ был дополнен полупрозрачными перчатками, длинной и высокой косичкой, а также ярким макияжем. Также она примерила черное платье с полупрозрачным низом, украшенным стразами и бахромой. На этот раз голову модели украшала причудливая плоская шляпа. Еще одно платье уже было белого цвета. На этот раз только корсет был целостным, а все остальные детали наряда состояли из длинной бахромы. Кардашян вновь дополнил образ перчатками и шляпкой.

Отметим, что главный наряд для девушки создал французский дизайнер Тьерри Мюглер, глава модного дома Manfred Thierry Mugler. Именно он сам трудился над созданием платья Ким для Met Gala. А в интервью американская звезда отметила, что страдала звездной болезнью, но потом смогла ее побороть.

«Я согласна, что слава вызывает зависимость, и мне потребовалось много времени, чтобы понять, что в погоне за ней можно потеряться. Раньше я была одержима славой, одержима как сумасшедшая, но сейчас я сконцентрирована на другом», — призналась Кардашян.

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Звездный стильКим Кардашянмодная фотосессия

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Ким Кардашян продемонстрировала талию в корсете на обложке глянца
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