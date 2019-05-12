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Стали известны подробности рождения четвертого ребёнка Ким Кардашян

Светская львица вместе с мужем Канье Уэстом выбирает имя для сына из нескольких вариантов.

Стали известны подробности рождения четвертого ребёнка Ким Кардашян
Ким Кардашян. фото: globallookpress

Весь мир поздравляет Ким Кардашян, которая стала мамой в четвертый раз. Сын светской львицы появился на свет благодаря суррогатной матери 10 мая. Об этом звезда сообщила в Twitter: «Он здесь, и он идеален!» По словам Кардашян, четвертый сын является точной копией младшей дочери Чикаго, которую также родила суррогатная мать.

Позже светская львица поделилась фотографиями с «бэйби шауэра». За неделю до рождения сына Кардашян вместе с родными и близкими отпраздновала его появление.

«Я зря переживала, потому что это самый спокойный из всех моих детей, и все так сильно его любят», — написала Ким Кардашян.

Инсайдер поделился с порталом People, что Канье Уэст с женой присутствовали в больнице во время родов. По словам источника, младенец «очень милый и похож на Ким». Трое детей поприветствовали брата. Старшая дочь Норт, которой исполнилось пять лет, казалась самой взволнованной.

Ким Кардашян всё ещё думает над именем четвертого ребёнка. Изначально светская львица хотела дать наследнику армянское имя. Позже она подумала назвать сына в честь брата Роба Кардашяна, который остался в восторге от этой идеи. Также имя «Роб» похоже на имя покойного отца Роберта Кардашяна.

Однако звезда сомневается, поскольку это имя не подходит тем, что она давала своим детям. Источник сообщает, что звездная пара остановилась на одном варианте, но сперва хотела увидеть ребёнка, прежде чем сделать выбор.

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Стали известны подробности рождения четвертого ребёнка Ким Кардашян
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