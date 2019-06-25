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Ким Кардашян представила собственную линию корректирующего белья

В коллекции представлены размеры от XXS до 4XL.

Ким Кардашян представила собственную линию корректирующего белья
Ким Кардашян / www.instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашян — не только успешная бизнеследи, жена и мать четырех детей, но и большая труженица. Она успевает все — и сниматься в фотосессиях, и участвовать в различных проектах и воспитывать наследников. Кроме того, последние несколько лет Ким работала над созданием собственной коллекции корректирующего белья, которое совершенно незаметно под одеждой.

На своей странице в соцсети Instagram супруга Канье Уэста опубликовала кадры из фотосессии, посвященной ее новой коллекции, где модели позируют в утягивающем белье телесных цветов.

Ким призналась, что она 15 лет мечтала о создании собственной линии корректирующего белья, а последний год активно работала над осуществлением этого.

В линейке представлены размеры от XXS до 4XL, поэтому новый элемент одежды от Ким Кардашян будет доступен женщинам с любыми формами и весом. В коллекции есть как слитные модели, так и раздельные. Кроме того, модельный ряд включает в себя даже трусы-шорты с ассиметричным кроем, позволяющим носить их под платье с разрезом.

Ранее Ким показала на своей странице в соцсети Instagram то, как она добивается светящейся кожи на ногах. В этом ей помогает специальная светоотражающая пудра.

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Ким КардашянКим Кардашян последние новостинижнее белье

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Ким Кардашян представила собственную линию корректирующего белья
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