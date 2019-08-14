Игра в намеки: Паулина Андреева прикрыла живот тренчем накануне свадьбы

Федор Бондарчук в 2016 году развелся со своей женой Светланой после 18 лет отношений. На тот момент режиссер уже встречался с новой возлюбленной Паулиной Андреевой. Молодая актриса стала выходить в свет со своим избранником, не смущаясь разницы в возрасте в 22 года. Все это время свадьбу они играть не спешили. Но в августе в Сеть просочилась информация, что влюбленные готовятся к торжеству, которое намечено на начало сентября. Все подробности они хранят в строжайшем секрете.

Пока ни Федор, ни Паулина не подтвердили слухи. А на днях избранница режиссера приняла участие в модной фотосессии для рекламной кампании одного бренда одежды. На снимке девушка предстала в светлом топе и стильном тренче, напоминающем кимоно с ярким орнаментом. Образ актриса дополнила солнцезащитными очками в круглой оправе. Одной рукой она прикрыла свой живот. Поклонники отметили, что этот наряд очень идет Андреевой.

«Ну какая кайфовая», «Неужели показалась», «Красивая», «Вас так мало», — прокомментировали пост подписчики. Они теперь гадают, не находится ли девушка в интересном положении. У нее детей нет, а вот Федор в прошлом браке воспитал сына Сергея. Отметим, что возлюбленная Бондарчука редко делает публикации и почти не говорит о личной жизни. Она считает, что жизнь актера должна быть тайной для поклонников. Этому Паулину научил один из преподавателей в Школе-студии МХАТ.

Напомним, что не так давно Бондарчук приобрел уютную квартиру для себя и своей невесты. Апартаменты находятся в пяти минутах ходьбы от Кремля, поэтому стоили немалых денег. По оценкам экспертов, режиссер выложил за новое жилье около 90 миллионов рублей. Благодаря удачному расположению нового жилья, он теперь может ежедневно любоваться видом из окна, встречая рассветы в компании любимой женщины.

А вам нравится эта пара?