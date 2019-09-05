50-летняя Бондарчук показала, чем можно дополнить леопардовое мини-платье

Светлана Бондарчук является известной модницей. Она также работает редактором глянцевого журнала, поэтому каждый день сталкивается с людьми из модной индустрии. Бывшая жена известного режиссера еще и является моделью, поэтому часто участвует в фотосессиях. Даже в повседневной жизни 50-летняя знаменитость одевается как для подиума. Неудивительно, что поклонники хотят брать с нее пример.

На днях Бондарчук снялась в очередной фотосессии, которая, по ее словам, произошла, когда она направлялась за завтраком. Фотограф запечатлел светскую львицу в леопардовом мини-платье, которое очень популярно в этом сезоне. Образ телеведущая дополнила широким поясом с железными вставками. А также подобрала туфли с открытой пяткой на шпильке зеленого цвета. Помогли Светлане выглядеть стильно и ярко также миниатюрный клатч розового цвета и крупные солнцезащитные очки. В руках она держала собачку.

«Бежим пить кофе с круассаном, а потом на йогу», — похвасталась женщина.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Не многие могут правильно сочетать вещи, чтобы это смотрелось не вульгарно и ляписто, а элегантно и дерзко. «Хороша! Расцвела невероятно! Красивая, стильная, уверенная», «Невероятная женщина! Идеал», «Хороша — необыкновенная! Так держать!», «Вау! Как же все красиво», «Ох, какая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Бондарчук призналась, что не может отказаться от мини, как и Яна Рудковская. Модель не намерена менять стиль, обновляя гардероб более «возрастными» комплектами.

А вам понравился наряд знаменитости?