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Десятикратный дедушка: у Дональда Трампа родилась еще одна внучка

Старшие дети американского президента продолжают расширять семейный клан.

Десятикратный дедушка: у Дональда Трампа родилась еще одна внучка
У Дональда Трампа настоящий семейный клан. Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos

Американский президент Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз. У его второго сына Эрика и его жены, продюсера Лары Юнаске, родилась вторая дочь.

«Красивая семья внутри и снаружи. Боже, храни Трампов!» — написал 35-летний наследник президента, выложив фото с малышкой в Instagram.

Добавим, что семья у главы американского государства действительно большая. У него трое детей от первого брака, дочь от второго и сын от третьего. Старший сын Дональд Трамп-младший подарил ему пять внуков, дочь Иванка — еще троих. Вот и Эрик спешит расширить президентский клан, теперь у него двое детей.

Кстати, после того, как Дональд Трамп был избран главой государства, Эрик стал исполнительным вице-президентом семейной компании, которая является одним из самых крупных частных бизнесов в мире. Имея солидной состояние, он также занимается меценатством.

А вы бы хотели такую большую семью?

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Дональд Трампзнаменитая семьяпрезидент США

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Десятикратный дедушка: у Дональда Трампа родилась еще одна внучка
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