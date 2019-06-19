Звездный стиль

Мелания Трамп показала, с какой обувью стоит сочетать белое платье

Первая леди США выбрала элегантное платье, подобрав к нему небанальные туфли.

Мелания Трамп показала, с какой обувью стоит сочетать белое платье
Мелания Трамп и Дональд Трамп. Фото: globallookpress

Дональд Трамп вместе с супругой отправился во Фрориду, чтобы начать президентскую кампанию 2020 года. Для поездки Мелания Трамп выбрала элегантное белое платье Andrew GN. Лаконичную модель украшает перфорация. Также первая леди США подобрала к платью красные туфли в белый горошек. Поклонники отметили, что обувь стала ярким акцентом этого летнего образа. Сочетать белое с красным — проверенная временем классика.

Мелания Трамп и Дональд Трамп. Фото
Для поездки с президентом США Мелания Трамп выбрала лаконичное белое платье. Фото: globallookpress

Фотографы запечатлели, как семейная чета держится за руки. Романтичный образ Мелании Трамп подходил её настроению. Супруги обменивались улыбками, что с ними бывает на публике нечасто.

Для выступления перед публикой во Флориде Мелания Трамп примерила яркий образ. Насыщенный желтый комбинезон первая леди дополнила металлическим ремешком на талии. Супруга президента не планировала выступать, но всё же сказала, что гордится мужем, который любит свою страну. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Мелания Трамп показала, с какой обувью стоит сочетать белое платье
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