Модные женские стрижки: Евгений Жук представил три актуальные модели

Стилист-парикмахер Евгений Жук в программе «Модный приговор» на «Первом канале» рассказал об актуальных стрижках этого сезона. Тренды представили три модели, одной из которых оказалась жена ведущего «Перезагрузки» Анастасия Белочкина. Ранее мы писали об их свадьбе, которая состоялась в конце августа через 2,5 года после их знакомства.

Первая модель – «а-ля сама себя уложила». По словам Жука, многие женщины совершают ошибку, когда стараются тщательно укладывать волосы, формируя объем. Из-за этого они приобретают официальный вид и добавляют себе возраст. Сегодня в моде небрежность, волосы должны быть «живыми».

Эксперт подчеркнул, что короткие женские стрижки не должны выглядеть так, будто вы их только что сделали – с короткими висками и выбритым затылком. Это добавляет образу брутальность и спортивность. Волосы должны быть такими, как будто они уже немного отросли.

Вторая модель – боб. Ее представила жена Жука. Стрижка подходит девушкам с острыми чертами или с треугольным типом лица. Округлые формы такого боба смягчают особенности внешности. Укладывать стрижку Евгений рекомендовал объемно и небрежно, закручивая концы.

Третья модель – боб-каре. Стрижка средней длины по ключицу подходит девушкам с длинной шеей и покатыми плечами. Она идеально подойдет девушкам, которым не хватает объема. Укладывать такую стрижку нужно, создавая прикорневой объем.