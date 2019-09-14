Звездный стиль

Модные женские стрижки: Евгений Жук представил три актуальные модели

Ведущий «Перезагрузки» стал экспертом «Модного приговора».

Модные женские стрижки: Евгений Жук представил три актуальные модели
Евгений Жук с женой Анастасией Белочкиной/instagram.com/ev.zhuk/

Стилист-парикмахер Евгений Жук в программе «Модный приговор» на «Первом канале» рассказал об актуальных стрижках этого сезона. Тренды представили три модели, одной из которых оказалась жена ведущего «Перезагрузки» Анастасия Белочкина. Ранее мы писали об их свадьбе, которая состоялась в конце августа через 2,5 года после их знакомства.

Первая модель – «а-ля сама себя уложила». По словам Жука, многие женщины совершают ошибку, когда стараются тщательно укладывать волосы, формируя объем. Из-за этого они приобретают официальный вид и добавляют себе возраст. Сегодня в моде небрежность, волосы должны быть «живыми».

Стоп-кадр программы "Модный приговор", "1 канал". Фото
Стоп-кадр программы «Модный приговор», «1 канал»

Эксперт подчеркнул, что короткие женские стрижки не должны выглядеть так, будто вы их только что сделали – с короткими висками и выбритым затылком. Это добавляет образу брутальность и спортивность. Волосы должны быть такими, как будто они уже немного отросли.

Вторая модель – боб. Ее представила жена Жука. Стрижка подходит девушкам с острыми чертами или с треугольным типом лица. Округлые формы такого боба смягчают особенности внешности. Укладывать стрижку Евгений рекомендовал объемно и небрежно, закручивая концы.

Анастасия Белочкина. Скриншот программы "Модный приговор", "1 канал". Фото
Анастасия Белочкина. Скриншот программы «Модный приговор», «1 канал»

Третья модель – боб-каре. Стрижка средней длины по ключицу подходит девушкам с длинной шеей и покатыми плечами. Она идеально подойдет девушкам, которым не хватает объема. Укладывать такую стрижку нужно, создавая прикорневой объем.

Стоп-кадр программы "Модный приговор", "1 канал". Фото
Стоп-кадр программы «Модный приговор», «1 канал»
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Модные женские стрижки: Евгений Жук представил три актуальные модели
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