Берет в моде: Хромченко представила несколько актуальных образов

По словам телеведущей, головной убор может дополнять стиль или даже быть его основой.

В этом сезоне актуально фэшн-направление «парижский шик», об этом рассказали в эфире программы «Модный приговор» на «Первом канале». Один из самых романтичных головных уборов – берет – становится невероятно популярным.

«Берет служит для того, чтобы подчеркнуть шарм и добавить в образ очарования и интеллектуальности», — сказала ведущая Эвелина Хромченко. Кроме того, этот актуальный головной убор может «немного развеселить» уже имеющийся базовый гардероб. Расставить точки над «и». «Он сам точка, он для этого и создан», — прокомментировала она.

На суд зрителей эксперт моды представила три образа. В комплекте с классическим жакетом по типу «Шанель» с обшитыми краями берет перечеркивает излишнюю буржуазность стиля. Одних джинсов для этого, по мнению Эвелины, недостаточно.

«Нужно что-то еще. Заломленная шапочка, напоминающая бескозырку, хорошо справляется с этой задачей. Что будет, если этот берет снять? Повысится сразу градус буржуазности. А вместе с ним и возрастная характеристика костюма», — сказала она.

Центральный образ с кожаным беретом, по мнению эксперта, трудно собрать самостоятельно. Для этого нужно прибегнуть к помощи специалистов или приобрести комплект с манекена в магазине.

«Здесь, если не будет берета, ничего страшного не случится. Это как раз тот случай, когда 50х50», — прокомментировала Хромченко.

Последний вариант с розовым беретом – повседневный.

«Это тот самый кэжуал-шик, который очень часто путают с джинсами и кроссовками. Но если мы говорим именно о кэжуал-шик, то в основе комплекта должно быть что-то шикарное», — объяснила ведущая «Модного приговора».

Именно поэтому в данном образе присутствуют ботинки на высоком тонком каблуке вроде гимназических. В этом сезоне, по словам Хромченко, они будут крайне актуальны.