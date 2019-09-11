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Ведущий «Перезагрузки» рассказал о свадьбе в необычном месте

Торжество состоялось в бывшей немецкой библиотеке под Калининградом.

Ведущий «Перезагрузки» рассказал о свадьбе в необычном месте
Евгений Жук. Фото: пресс-служба ТНТ

Спустя две недели после свадьбы ведущий программы «Перезагрузка» на ТНТ Евгений Жук рассказал, как он сделал предложение модели Анастасии Белочкиной, и почему они до сих пор не были в ЗАГСе.

Предложение руки и сердца Евгений сделал своей любимой еще год назад в Америке. Он заранее приобрел кольцо и упаковал его в коробочку. Потом долго носил ее в рюкзаке, запрещая Насте заглядывать внутрь. В своем сознании Евгений рисовал самые разные картины, как он делает предложение: на крыше небоскреба, с поющими мексиканцами, на площади Манхэттена, в знаменитом парке Universal в Лос-Анджелесе, на ночном лунном пляже… Но в итоге встал на колено на пороге отеля и предложил стать его женой.

После этого они прожили вместе два года, все давно воспринимали их как мужа и жену, но пара все-таки решила, что свадьбе быть.

Торжество состоялось 24 августа под Калининградом в необычном месте – в отеле «Шлосс», где когда-то была немецкая библиотека. Молодые мечтали, чтобы место их свадьбы было по-настоящему классическим, а не имитирующим старину. И они его сумели найти именно здесь.

А вот ЗАГСа и медового месяца в их жизни пока что не было. Пара решила не откладывать праздник из-за бюрократических проволочек, а романтическое путешествие совершить чуть позже, совместив его с работой.

«Думаю, это будет путешествие по Италии, арендуем машину и покатаемся по тихим улочкам этой страны где-то в конце сентября», — рассказал Евгений Жук.

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Ведущий «Перезагрузки» рассказал о свадьбе в необычном месте
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