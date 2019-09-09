Бабкина и Хромченко не сошлись во взглядах на гороховый принт

Надежда Бабкина и Эвелина Хромченко не сошлись во взглядах на гороховый принт в программе «1 канала» «Модный приговор» от 9 сентября. На шоу обсуждался внешний вид 56-летней дамы по имени Лариса.

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По условиям шоу, героиня вначале должна одеться в наряды человека, который пригласил ее на передачу. В данном случае им оказался 48-летний муж Михаил, который подобрал для супруги белую блузку в крупный горох и облегающую кожаную юбку.

Надежда Бабкина похвалила выбор мужчины, оценив актуальность горохового принта. Единственное, что ей не понравилось – это длина юбки, которую она бы сделала чуть длиннее.

Хромченко пришла в ужас от этих слов. И, перебив Бабкину, возмутилась: «Зачем вы говорите, что он хорошо ее одел? Он же плохо ее одел! У нее крупная грудь, с такой фигурой нельзя носить такой крупный горох особенно на белом фоне. В такого рода блузке она выглядит, как жена Микки Мауса».

Модный эксперт на этом не остановилась, раскритиковав также выбранную юбку. По словам Хромченко, женщины в элегантном возрасте должны забыть про облегающие наряды выше колен. В такой одежде, по словам Эвелины, живот обтянут «как барабан», поскольку кожа дает отсветы даже на минимальных выпуклостях. Не менее резко ведущая высказалась и о длине юбки.

«Женщине, находящейся на этом уровне социального развития, совершенно не пристало носить такую длину. Леди колени не показывают. Юбка должна быть на полторы ладони ниже колен», — прокомментировала она.

Бабкина на это ответила, что она не модный эксперт, а обычная женщина. И она любит носить облегающую одежду, хотя у нее есть животик.