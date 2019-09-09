Звездный стиль

Бабкина и Хромченко не сошлись во взглядах на гороховый принт

Спор произошел во время прямого эфира передачи «Модный приговор» на Первом канале.

Бабкина и Хромченко не сошлись во взглядах на гороховый принт
Эвелина Хромченко. Стоп-кадр "Первый канал"

Надежда Бабкина и Эвелина Хромченко не сошлись во взглядах на гороховый принт в программе «1 канала» «Модный приговор» от 9 сентября. На шоу обсуждался внешний вид 56-летней дамы по имени Лариса.

По условиям шоу, героиня вначале должна одеться в наряды человека, который пригласил ее на передачу. В данном случае им оказался 48-летний муж Михаил, который подобрал для супруги белую блузку в крупный горох и облегающую кожаную юбку.

Программа "Модный приговор" на "Первом канале". Стоп-кадр. Фото
Программа «Модный приговор» на «Первом канале». Стоп-кадр

Надежда Бабкина похвалила выбор мужчины, оценив актуальность горохового принта. Единственное, что ей не понравилось – это длина юбки, которую она бы сделала чуть длиннее.

Хромченко пришла в ужас от этих слов. И, перебив Бабкину, возмутилась: «Зачем вы говорите, что он хорошо ее одел? Он же плохо ее одел! У нее крупная грудь, с такой фигурой нельзя носить такой крупный горох особенно на белом фоне. В такого рода блузке она выглядит, как жена Микки Мауса».

Модный эксперт на этом не остановилась, раскритиковав также выбранную юбку. По словам Хромченко, женщины в элегантном возрасте должны забыть про облегающие наряды выше колен. В такой одежде, по словам Эвелины, живот обтянут «как барабан», поскольку кожа дает отсветы даже на минимальных выпуклостях. Не менее резко ведущая высказалась и о длине юбки.

«Женщине, находящейся на этом уровне социального развития, совершенно не пристало носить такую длину. Леди колени не показывают. Юбка должна быть на полторы ладони ниже колен», — прокомментировала она.

Бабкина на это ответила, что она не модный эксперт, а обычная женщина. И она любит носить облегающую одежду, хотя у нее есть животик.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

мода и стильмодный принтНадежда БабкинаПринт горохПрограмма "Модный приговор"Тренды 2019Эвелина Хромченко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бабкина и Хромченко не сошлись во взглядах на гороховый принт
Интересно?
Поделись с друзьями: