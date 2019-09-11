Звездный стиль

На стиле: Киркоров разбавил монохром себеристой поясной сумкой

Король российской эстрады посетил премию «Человек года».

На стиле: Киркоров разбавил монохром себеристой поясной сумкой
Филипп Киркоров. фото: globallookpress.com

10 сентября состоялось одно из самых долгожданных событий осени — премия GQ «Человек года». Особое внимание на этот раз привлекла к себе Ксения Собчак, которая появилась в компании своего жениха Константина Богомолова. Уже через несколько дней состоится их свадьба. Также на светском мероприятии появились: Глюкоза, Сати Казанова, Юрий Дудь и другие известные персоны. Однако все внимание перетянул на себя Филипп Киркоров, как только появился в зале.

Бывшего мужа Примадонны можно смело называть не только королем российской эстрады, но и настоящим модником. В его гардеробной можно даже заблудиться. Для каждого выхода в свет помощник помогает артисту подбирать look. Однако он и сам прекрасно разбирается в модных тенденциях. На этот раз Киркоров отказался от страз и блесток, выбрав total black. Впрочем, так сделали и Ксения Собчак с Яной Рудковской.

Монохромный наряд артист дополнил косухой и стильной поясной сумкой серебристого цвета и по форме чем-то напоминающую часть рояля. К слову, Филипп Бедросович покинул мероприятие не с пустыми руками. Он победил в специальной номинации «Вечная ценность», удостоившись награды. Певец с удовольствие пообщался с журналистами. Он дал потрогать свою статуэтку и назвал имя того, кого считает человеком года. «Хабиб», — заявил он, отметив, что борец показал невероятное мастерство во время последнего боя.

Киркоров на премии человек года. фото
Киркоров получил статуэтку. фото: Лика Брагина

Когда же окружающие восхитились его штанами, то Киркоров осмотрев себя. «Это старина Balmain», — признался он. Но стоит отметить, что в целом образ звезды был создан из вещей от Dior. Также артист признался, что у него дома хранится множество наград, которые он пока не считал. Их бережно охраняют дети. Филипп Бедросович не стал скрывать, что пока трона у него дома нет, но не стал исключать, что в будущем он появится.

А вам понравился наряд Киркорова?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Человек года»Звездный стильмода и стильМодные трендыМужская модаФилипп Киркоров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На стиле: Киркоров разбавил монохром себеристой поясной сумкой
Интересно?
Поделись с друзьями: