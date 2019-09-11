На стиле: Киркоров разбавил монохром себеристой поясной сумкой

10 сентября состоялось одно из самых долгожданных событий осени — премия GQ «Человек года». Особое внимание на этот раз привлекла к себе Ксения Собчак, которая появилась в компании своего жениха Константина Богомолова. Уже через несколько дней состоится их свадьба. Также на светском мероприятии появились: Глюкоза, Сати Казанова, Юрий Дудь и другие известные персоны. Однако все внимание перетянул на себя Филипп Киркоров, как только появился в зале.

больше по теме Навка подчеркнула фигуру бархатным комбинезоном с глубоким декольте Спортсменка посетила ежегодную премию «Человек года».

Бывшего мужа Примадонны можно смело называть не только королем российской эстрады, но и настоящим модником. В его гардеробной можно даже заблудиться. Для каждого выхода в свет помощник помогает артисту подбирать look. Однако он и сам прекрасно разбирается в модных тенденциях. На этот раз Киркоров отказался от страз и блесток, выбрав total black. Впрочем, так сделали и Ксения Собчак с Яной Рудковской.

Монохромный наряд артист дополнил косухой и стильной поясной сумкой серебристого цвета и по форме чем-то напоминающую часть рояля. К слову, Филипп Бедросович покинул мероприятие не с пустыми руками. Он победил в специальной номинации «Вечная ценность», удостоившись награды. Певец с удовольствие пообщался с журналистами. Он дал потрогать свою статуэтку и назвал имя того, кого считает человеком года. «Хабиб», — заявил он, отметив, что борец показал невероятное мастерство во время последнего боя.

Когда же окружающие восхитились его штанами, то Киркоров осмотрев себя. «Это старина Balmain», — признался он. Но стоит отметить, что в целом образ звезды был создан из вещей от Dior. Также артист признался, что у него дома хранится множество наград, которые он пока не считал. Их бережно охраняют дети. Филипп Бедросович не стал скрывать, что пока трона у него дома нет, но не стал исключать, что в будущем он появится.

А вам понравился наряд Киркорова?