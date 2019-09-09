Бузова в блестящем мини-платье посетила необычный ресторан на Ибице

Ольга Бузова в конце лета вернулась с Бали, где не только успела отсняться в новом шоу «План Б» с Тимуром Батрутдиновым, но и отдохнуть. Однако в Москве девушка задерживаться не стала. На днях она вновь отправилась в путешествие. На этот раз телеведущая приехала на испанский остров Ибица. Первый день она провела на пляже, а ближе к вечеру решила развеяться.

В соцсети Ольга поделилась кадрами, на которых запечатлена в алом сверкающем мини-платье. Образ она дополнила остроносыми туфлями в тон и алой помадой. В таком наряде девушка отправилась в ресторан Heart, владельцы которого сотрудничают с цирком Du Soleil. Бузова побывала на разных этажах здания, где можно увидеть людей в красочных костюмах. Они украшают зал, словно декорации.

Звезда телестройки отведала изысканные блюда и не стала отказываться от алкогольных напитков. Затем она стала наблюдать за шоу с акробатами, танцорами и певцами. Увиденное произвело на Ольгу неизгладимое впечатление.

Она также успела потанцевать с подругами и прокатиться на карусели. «Мои игрушки, моя жизнь, мои правила», — написала телеведущая в соцсети. Поклонники отметили, что девушка превосходно выглядит. И тут же начали упрекать звезду в том, что она злоупотребляет алкоголем.

На следующий день Бузова снова устроила себе день релакса. Она позировала в черном закрытом купальнике и туфлях на шпильке, демонстрируя стройные и загорелые ноги. Пользователи Сети заявили, что устали от подобных фото. По их словам, телеведущей стоит отказаться на время от откровенных снимков. К слову, она недавно перестала быть самой популярной персоной в Instagram в России. Ее сместил чемпион в боях без правил Хабиб Нурмагомедов, у которого число подписчиков после очередной победы достигло отметки в 16,4 миллиона человек.

А вам понравился новый образ Бузовой?