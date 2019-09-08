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Бузова вспомнила, как Костенко уводила от нее Тарасова

В недавнем выпуске «Дома-2» речь зашла о поведении женщин, которые уводят мужчин из семьи, и Ольга не смогла промолчать.

Бузова вспомнила, как Костенко уводила от нее Тарасова
Ольга Бузова Фото:globallookpress.com

Недавно супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, объявила, что носит под сердцем второго ребенка. Жена спортсмена находится уже на 16-й неделе беременности. Поклонники ждали, как на такую новость отреагирует экс-супруга Дмитрия Ольга Бузова.

О сложном периоде в жизни певица вскользь рассказала во время съемок на телепроекте «Дом-2». На «лобном месте» говорили о женщинах, которые специально уводят мужчин из семьи. Промолчать в такой ситуации Ольга Бузова попросту не могла.

«Одна женщина фотографировалась на фоне плакатов моих с моим мужчиной, а потом стала его женщиной», — высказалась телеведущая.

Очевидно, что певица имела в виду нынешнюю супругу Дмитрия Тарасова. При каких обстоятельствах Бузова увидела те самые снимки, она упоминать не стала.

Напомним, Ольга и Дмитрий поженились в 2012-м, а спустя четыре года разорвали отношения. Причины расставания Бузова и Тарасов называли разные. Футболист уверял, что все дело в недопонимании. Ведущая телестройки же обвинила экс-возлюбленного в измене. Совместных детей у пары не было.

Что касается Тарасова, то у него вскоре появится уже третий ребенок. Первая его супруга Оксана подарила 10 лет назад ему дочь Ангелину. Вторую девочку, которую назвали Миланой, Дмитрию родила уже третья жена Анастасия Костенко. Модель впервые стала мамой чуть больше года назад.

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Бузова вспомнила, как Костенко уводила от нее Тарасова
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