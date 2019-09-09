В стиле монохром: Джанабаева появилась на публике в черном костюме

Альбина Джанабаева давно покинула группу «ВИА Гра», но продолжает выглядеть женственно и следить за своей внешностью. В этом году жене Валерия Меладзе исполнилось 40 лет, но она выглядит моложе многих коллег по цеху. Женщина старается выглядеть элегантно. После отпуска она поправилась, поэтому теперь следит за своим питанием. Благодаря правильно подобранным вещам певице удается скрывать лишние килограммы.

Не так давно Альбина вышла в свет с супругом. Тогда она предпочла облачиться в брюки и атласную блузку. А вот на сцене она обычно появляется в коктейльных платьях. В минувший выходной, 8 августа, артистка выступила на концерте в Москве в честь Дня города. На этот раз она выбрала черный монохромный костюм и туфли на каблуке. Джанабаева сделала акцент на талии широким серебристым поясом. Волосы она собрала в высокий пучок.

Отметим, что монохромные образы пользуются особой популярностью в этом сезоне. Перед выходом на сцену певица устроила фотосессию и пообщалась с журналистами. Она чувствовала себя раскованно. Наряд идеально сел на ее фигуру. Образ Альбины вызвал восхищение у ее коллеги Валерии. «Ух, красотка!» — заявила она.

Поклонники тоже одарили артистку комплиментами. «Просто вау! Очень-очень идёт такой образ», «Эталон женственности и красоты во все времена. Вот с кого надо брать пример, как надо одеваться», «Стильная женщина», «Красотка! Очень стильно!» — высказались пользователи Сети.

Напомним, что недавно Джанабаева прекратила творческое сотрудничество с братом мужа, Константином Меладзе. Она нашла других единомышленников и теперь трудится над новыми треками.

А вам понравился новый образ Альбины?